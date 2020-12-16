Ротен о Зидане в ЛЧ-2004: «Он сказал: «Вставай, сукин сын». Черный момент в моей карьере»

Бывший хавбек «Монако» и сборной Франции Жером Ротен рассказал о том, как подвергся оскорблению со стороны в одном из эпизодов ответного матча четвертьфинала -2004 против (3:1, первый матч – 2:4).

Монегаски прошли дальше за счет преимущества по голам в гостях.

«Он сказал мне: «Вставай, сукин сын». Это был черный момент в моей карьере. Мы знали друг друга по сборной, и я этого не понимаю. У нас были хорошие отношения, хотя он и не из тех, кто привык много говорить.

Игра подходила к концу, на мне нарушили правила, я упал и потянул время. Он был разочарован, потому что «Реал» висел на волоске. Его «галактикос» проигрывали маленькому , он не ожидал этого безумия.

Я понимаю его нервозность, но эти слова в адрес того, кого ты знаешь, с кем вместе тренировался и играл в сборной... Я этого не понимаю. Нет, я не говорю, что мы были лучшими друзьями в мире. Но какой-то предел должен быть», – сказал Ротен.