Георгий Джикия: «Хочется показать в Европе, на что «Спартак» способен»

Капитан «Спартака» высказался о возможной игре команды в еврокубках в следующем сезоне.

– с большой долей вероятности попадет в еврокубки по итогам сезона. Нет опасений, что команду там ждет такой же позор, как и все наши клубы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и ?

– Не стал бы сравнивать нас с другими командами.

Недавно сидели с нашими тренерами – аналитиками и другими – и смотрели статистику. И, возвращаясь к сравнению РПЛ с Европой, мы не топчемся на месте. Если брать наши показатели с момента прихода Доменико и по сегодняшний день, разница очевидна.

Не буду загадывать, как пройдет этот сезон, но хотелось бы довести его и получить некий итог работы. А потом в Европе посмотреть и показать, на что мы способны. Мы уже два сезона не выступали на групповой стадии, – сказал Джикия.

В сезоне-2019/20 московский клуб проиграл в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы «Браге» по сумме двух матчей (1:2, 0:1). В сезоне-2018/19 «Спартак» занял четвертое место в группе Лиги Европы.

После 19 туров в чемпионате России красно-белые, набрав 35 очков, занимают третье место в таблице.