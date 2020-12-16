Виктор Кашшаи: «Уровень судейства в России схож с европейским. 83% игр – без серьезных ошибок»

Глава департамента судейства РФС оценил качество работы арбитров в .

– Как вы оцениваете уровень судейства в России? Вы им довольны?

– Он в целом неплохой и схож со средним европейским уровнем. Моя задача в России – повышение этого показателя.

Мы хотим сделать так, чтобы уровень судейства стал выше среднеевропейского. Но я не могу сказать, что полностью доволен нынешней ситуацией, потому что чувствую больший потенциал для развития.

– В чем выражается потенциал?

– После завершения этого сезона мы увидим новые лица и немного улучшим качество судейства.

Понятно, что мы не сможем сделать глобальные изменения за короткое время. Это длительный процесс.

Но проблема в том, что люди слишком критически относятся к судьям. Не только в России, но и во всех странах. Я верю своим судьям. Верю, что они могут совершенствоваться.

На сегодняшний день они уже сделали шаг вперед: весной мы имели 33% матчей, где были серьезные ошибки, а осенью этот показатель сократился до 17%. Сейчас мы должны поработать над тем, чтобы в следующем году уменьшить этот показатель.

– Судейских ошибок в этом сезоне хватало.

– В 2020 году мы сыграли почти 240 матчей в РПЛ. Конечно, были и спорные решения, и грубые ошибки. Если обсуждать все ошибки отдельно, можно разобрать тысячу с лишним ситуаций.

Но я считаю нечестным, что все фокусируются исключительно на ошибках и не говорят о правильных решениях.

Судьи никому не интересны, когда они работают хорошо. У нас были игровые дни, когда из восьми матчей был только один с ошибкой, но все фокусировались на этой одной игре. Меня и остальных судей это немного расстраивает.

По нашим аналитическим данным, 83% игр заканчивались без серьезных ошибок. А топ-3 команд РПЛ набрали 60-70% очков из возможных, так почему люди не удовлетворены 83 процентами у судей? Я думаю, что судьи в РПЛ в общем хороши, но все фокусируются на 17% ошибок, – сказал Кашшаи.