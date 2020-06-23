У фигуры Дзюбы в Подольске отрезали голову. Матч «Зенита» со «Спартаком» – в воскресенье

Четверо неизвестных отрезали голову алюминиевой фигуре нападающего , которая установлена в Подольске.

Как пишет телеграм-канал Mash, молодые люди отрезали голову фигуре Дзюбы, помочились на нее, а также сфотографировались. Местные жители написали заявление в полицию.

Напомним, в октябре 2019 года две девушки украли эту фигуру. Позднее стало известно, что они перепутали ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа.

Фигура появилась в городе после ЧМ-2018. Жители собрали необходимую сумму и установили копию нападающего «Зенита» и сборной России.

Перед матчем отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Шотландии картонные фигуры Дзюбы появились в московском метро.

В воскресенье «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России. Начало матча – в 18:30 по московскому времени.