Хавбек «Локо» Куликов о зарплате свыше 1 млн рублей в месяц и премиальных: «Когда из банка смсочка приходит после победы – приятно»

22-летний полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов в интервью Sports.ru рассказал о своих доходах и тратах.
– Весной ты рассказывал, что купил новую квартиру и делаешь в ней ремонт. Как дела сейчас?
– На самом деле купили родители два с половиной года назад. Рядом с собой – в Реутове. Мы ждали, пока она достроится. Полгода назад ее сдали, я начал ремонт. Недавно его закончил, сейчас уже живу в ней.
– Во сколько обошелся ремонт?
– Перестал считать на отметке в 5 миллионов рублей. Но ушел недалеко от пяти.
Рассчитывал не больше двух, но сидишь с девушкой, выбираешь что-то: прикольно смотрится – хочу купить. А цены на все просто сумасшедшие.
Например, мне хотелось большой двустворчатый холодильник. Зашел в «М.Видео» перед карантином: «Дайте мне самый крутой холодильник». Показывают – берем.
Дальше – телевизор: «Покажите самый крутой телевизор». Подводят к очень тоненькому, я переспрашиваю: «Ну он крутой? Он хорошо показывает? Он лучше, чем Samsung?» Купил LG, Samsung не хотел.
В итоге потратил 750 тысяч – на холодильник, телик, микроволновку, плиту, духовку и посудомоечную. Это первая покупка в квартиру. Дальше – пошло-поехало.
– Тебе важно, чтобы все было самым крутым?
– Холодильник – да, с двумя створками просто отлично выглядит. В него можно много всего положить, чтобы полностью заполненный был. Хотя иногда думаю: зачем такой большой?
А самый крутой телевизор стоил каких-то бешеных денег. Я уточнил: «Мой намного хуже?» – «Нет». И взял его. То есть не самый дорогой. Просто хотелось, чтобы все было качественное: все-таки в свою квартиру вкладываешь, хочется жить в комфорте.
– Это разве не понты, не мышление типичного русского футболиста?
– Нет, какие понты? Я на Lancer езжу. Если бы хотел понтоваться, взял бы кредит и купил «гелик». Разъезжал бы на нем в 18-20 лет. Но такого нет и, надеюсь, не будет.
– То есть крыша не едет от того, что резко стал получать больше, чем год назад, когда был игроком второй команды? Когда приходит смсочка из банка с кучей цифр, не думаешь: «Какая же я звезда»?
– Да какая я звезда – нет. Просто приятно. Можно себе что-то большее позволить, чем год назад.
– В прошлом году, когда ты выходил против «Байера», у тебя была зарплата игрока фарм-клуба?
– Не совсем. Все-таки уже несколько лет привлекался к тренировкам с основой, выходил в РПЛ и Кубке России. Я получал 400 тысяч рублей в месяц.
– За год сумма выросла в единицы или в десятки раз?
– В единицы.
– Это больше миллиона рублей?
– Да. Плюс премиальные.
– При четырех победах в месяц премиальными можно заработать больше, чем зарплатой?
– Да-да. Конечно, эта история мотивирует, потому что премии лишними не бывают. Приятно, когда после победы приходит смсочка, – сказал Куликов.
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