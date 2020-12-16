Хавбек «Локо» Куликов сравнил Семина и Николича: «Сейчас стараемся через пас выходить, у Палыча сразу выносили подальше»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов в интервью Sports.ru рассказал о работе с Юрием Семиным и Марко Николичем.
– Что изменилось внутри команды с приходом Николича?
– С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идет какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча.
С Юрий Палычем такой коммуникации у нас не получилось.
– Почему?
– Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко прямо каждый день: «Привет, как дела? Как здоровье?»
– Ты еще сказал про контроль мяча.
– Сейчас мы стараемся выходить от вратаря через пас. Конечно, иногда выносим, но в основном разыгрываем. У Юрий Палыча, если не ошибаюсь, от вратаря сразу выносили подальше от ворот.
– В какой футбол тебе кайфовее играть?
– С мячом, через контроль.
– При этом люди, которые за Палыча, скажут: «И что? Вышли куда-то со своим контролем?»
– И будут по-своему правы. Но через пас – зрелищный футбол, он больше похож на европейский.
– А есть объяснение, почему в этом сезоне все наши клубы провалились в Европе? Интересно твое мнение, потому что у тебя еще не сформировались типичные отмазки русских футболистов про календарь и все такое.
– Там все по-другому: другие скорости, против тебя играют по-сумасшедшему. Плюс в РПЛ довольно низкий уровень футбола. Не хочется так говорить, но это правда, – отметил футболист.
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