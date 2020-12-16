Ромелу Лукаку: «Я в топ-5 форвардов мира. Моуринью научил меня лучше работать в коллективе»

Форвард «Интера» высказался о своем развитии.

– Как вам удается сохранять спокойствие и терпение, когда дела складываются не лучшим образом, как это было в последние недели?

– Я осознаю возложенную на меня ответственность, так что права опускать руки у меня нет. Стоит мне сдаться, как это негативно повлияет на команду. А на поле нужны лидеры вроде меня, , , . Только с таким настроем можно включить следующую передачу и перевернуть матч.

– Антонио Конте еще больше развил в вас инстинкт убийцы, но каков вклад в это Жозе Моуринью?

– Моуринью научил меня грамотнее работать в коллективе – как в плане прессинга, так и в плане расположения на поле. Просто взгляните, чего он добился с Харри Кейном.

– Вы с большим уважением относитесь к Роберту Левандовскому. На какое место вы себя ставите в списке лучших форвардов мира? В топ-5?

– Сейчас? За последние пять месяцев, можно сказать.

Не хочу ранжировать форвардов с первого по пятое место, но я определенно вхожу в пятерку, – сказал Лукаку.