«Реал» беспокоится, что не получит предложений по Бэйлу. Клуб хотел продать его за 100+ млн евро летом

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«Реал» обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг полузащитника Гарета Бэйла, который играет за «Тоттенхэм» на правах аренды.

По информации As, мадридский клуб опасается, что не получит предложений по валлийцу в следующее летнее трансферное окно.

«Реал» надеялся, что в знакомой обстановке Бэйл покажет свой лучший футбол, и клубу удастся продать его более чем за 100 млн евро.

«Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который по контракту с «Реалом» зарабатывает 30 млн евро.

Срок действующего контракта игрока с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне хавбек провел 598 минут на поле в составе «шпор». Он принял участие в 11 матчах в АПЛ, Лиге Европы и Кубке лиги, забив три мяча.

Со статистикой Бэйла можно ознакомиться здесь.

«Пойду посмотрю, что пишут мадридские сайты». Бэйл забил за «Тоттенхэм» спустя 7,5 года – и сразу победный

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