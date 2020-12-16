«Эвертон» хочет полного раскрытия информации, которую «Ман Сити» дал АПЛ о вспышке ковида. Клуб был готов играть

«Эвертон» выступил с заявлением о переносе матча 16-го тура с «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса у «горожан».

«Эвертон» сожалеет о переносе матча с «Манчестер Сити» – сожалеем не только из-за двух тысяч зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру.

Наши игроки, тренеры и все на были готовы к матчу. День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.

Несмотря на то, что «Эвертон» всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы запросим полного раскрытия информации, которую «Манчестер Сити» предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение», – говорится в заявлении «Эвертона».

«Манчестер Сити» не назвал имена и число заразившихся. В своем заявлении о переносе игры «горожане» ссылались на настоятельные рекомендации Премьер-лиги.

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