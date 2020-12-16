Матч «Эвертон» – «Ман Сити» перенесен из-за вспышки коронавируса у «горожан»

Матч 16-го тура между «Эвертоном» и не состоится сегодня.

Как сообщает пресс-служба «горожан», в клубе был выявлен ряд случаев заражения коронавирусом. Проведение матча в таких обстоятельствах считается риском.

В консультациях участвовали оба клуба. Учитывая настоятельные рекомендации со стороны Премьер-лиги, было решено перенести матч.

Все те, кто сдал положительные тесты, отправятся на карантин. База «Манчестер Сити» будет закрыта на неопределенный период. Решение о возобновлении тренировок будет принято после дополнительного тестирования.

В пятницу стало известно, что выявлен у нападающего Габриэла Жезуса, защитника Кайла Уокера и еще двух членов персонала команды.