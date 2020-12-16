Лэмпард об 1:1 с «Виллой»: «Челси» пропустил, когда Кристенсен был на газоне, перед голом была игра рукой, кажется. Сложный период»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Астон Вилла премьер-лига Англия Андреас Кристенсен Футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Астон Виллой» (1:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Челси» сыграл хорошо, мы очень неплохо начали матч. У «Астон Виллы» были моменты, но мы справлялись. Мы пропустили, когда наш игрок (Андреас Кристенсен – прим. Sports.ru) лежал на газоне. С точки зрения настроя и усилий некоторые моменты игры были очень хороши против хорошей команды.

Позже у нас были моменты и мы почти забили, но в сложный период дела не складываются. Месяц назад мы бы выиграли этот матч.

Кажется, в моменте перед голом была игра рукой, совсем рядом с лайнсменом. Когда идет сложный этап, как у нас, некоторые вещи оборачиваются против тебя. 

Сложный период. Нам нужно преодолеть его, чтобы стать сильнее», – сказал тренер.

У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах. Следующая запланированная игра – с «Ман Сити»

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