Лэмпард об 1:1 с «Виллой»: «Челси» пропустил, когда Кристенсен был на газоне, перед голом была игра рукой, кажется. Сложный период»

Главный тренер «Челси» подвел итоги матча с (1:1) в матче 16-го тура .

«Челси» сыграл хорошо, мы очень неплохо начали матч. У «Астон Виллы» были моменты, но мы справлялись. Мы пропустили, когда наш игрок ( – прим. Sports.ru) лежал на газоне. С точки зрения настроя и усилий некоторые моменты игры были очень хороши против хорошей команды.

Позже у нас были моменты и мы почти забили, но в сложный период дела не складываются. Месяц назад мы бы выиграли этот матч.

Кажется, в моменте перед голом была игра рукой, совсем рядом с лайнсменом. Когда идет сложный этап, как у нас, некоторые вещи оборачиваются против тебя.

Сложный период. Нам нужно преодолеть его, чтобы стать сильнее», – сказал тренер.

У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах. Следующая запланированная игра – с «Ман Сити»