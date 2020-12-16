Геннадий Орлов: «Даже если «Зенит» будет совсем плох, из Москвы руку помощи не протянут. Справимся без них»

Журналист Геннадий Орлов высказался о перспективах развития «Зенита».

«В 2021 году «Зениту» нужно продолжать развиваться по всем направлениям. У клуба такая инфраструктура, такая база! Есть способные ребята, и надо дать им шансы.

Но нам никогда, даже если мы будем совсем плохие, из Москвы руку помощи не протянут. Справимся без них.

Тем более руководство у «Зенита» остается постоянное. Клуб уже так себя раскрутил, что его не свалить. Это уже очень серьезно», – сказал Орлов.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу, лидируя в турнирной таблице . Клуб на четыре очка опережает идущий вторым ЦСКА.

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