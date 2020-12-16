Орлов о Ришарлисоне: «В «Зените» уже трое бразильцев. В российском клубе не должно быть больше двух представителей одной зарубежной страны»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к форварду «Эвертона» Ришарлисону.

«Конечно, было бы очень хорошо, если бы Ришарлисон перешел в «Зенит». Но это из области фантастики. Кто-то написал, что «Зенит» готов заплатить 40 млн евро, а тот клуб просит 100 млн евро. По большому счету, мы не знаем этого футболиста, не видим его. Ему 23 года, он нападающий.

И сколько у нас уже бразильцев? Трое. Практика показала, что больше двух представителей одной зарубежной страны в российской команде не должно быть. Это вывод таких тренеров, как Семин, Бердыев. В «Зенит» привезли пять аргентинцев, и те стали главными. А коренного населения не стало видно, пока Дзюба не возглавил группу.

Кандидатуры новичков должны быть очень выверенные, чтобы они усилили команду. Я напомню о конфликте. Игорь Денисов в свое время сказал: «Почему мы тянем «Зенит», а Халк получает намного больше?».

Кто-то написал, что хотят платить 10 млн евро в год, и я за голову схватился. А что остальные? Остальные же скажут: «Парень, так ты иди и бегай один». Категорически нельзя делать это в команде. В словах Денисова была большая доля правды», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Бразильцы в составе «Зенита» – защитник Дуглас Сантос и хавбеки Вендел и Малком.