Широков о приговоре: «Могли и строже наказать. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Больше не повторится»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на приговор суда, который был вынесен ему за избиение футбольного арбитра во время матча любительских команд.

«Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принес уже на следующий день.

Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Еще не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», – сказал Широков.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред