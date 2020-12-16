«Локо» выплатил агенту Райковича 150 тысяч евро. Заплатит еще столько же, если контракт продлят

Стали известны подробности перехода защитника в «Локомотив».

По данным , московский клуб заплатил 150 тысяч евро в пользу компании Joint Industries Limited Partnership (Шотландия), уполномоченный представитель Ю. В. Зайцев. Футболист приходил в клуб в статусе свободного агента.

Срок действующего соглашения между «Локо» и Райковичем истекает летом 2021 года. Если соглашение продлят до июня 2022 года, то клуб должен выплатить посредникам еще 150 тысяч евро.

В 9 играх этого сезона, в которых Райкович принимал участие, «Локомотив» ни разу не победил. Команда Марко Николича 6 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

Со статистикой серба можно ознакомиться тут.