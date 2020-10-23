«Локо» выплатил агентам 654% от суммы трансфера Жалолиддинова («Матч ТВ»)

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Стали известны некоторые подробности о переходе 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив».

По данным «Матч ТВ», выплата агенту за переход игрока составила 850 000 евро в пользу компании Joint Industries Limited Partnership (Шотландия), уполномоченный представитель Ю. В. Зайцев.

«Бунедкор» получил компенсацию в размере 130 000 евро. 

Таким образом, сумма вознаграждения агентам составила 654 процента от суммы трансфера.

«Локомотив» подписал хавбека в 2020 году. Нынешний сезон Жалолиддинов проводит в аренде у «Тамбова», однако в составе команды он ни разу не сыграл в РПЛ.

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