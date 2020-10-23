«Локо» выплатил агентам 654% от суммы трансфера Жалолиддинова («Матч ТВ»)

Стали известны некоторые подробности о переходе 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в .

По данным «Матч ТВ», выплата агенту за переход игрока составила 850 000 евро в пользу компании Joint Industries Limited Partnership (Шотландия), уполномоченный представитель Ю. В. Зайцев.

получил компенсацию в размере 130 000 евро.

Таким образом, сумма вознаграждения агентам составила 654 процента от суммы трансфера.

«Локомотив» подписал хавбека в 2020 году. Нынешний сезон Жалолиддинов проводит в аренде у «Тамбова», однако в составе команды он ни разу не сыграл в .