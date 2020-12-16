Артем Ребров: «Кононов однажды после обеда сказал: давайте споем гимн «Спартака». Выглядело как секта, но нам казалось прикольным»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Sports.ru рассказал о методах мотивации экс-тренера красно-белых .

«Однажды после командного обеда Кононов сказал: давайте сейчас все вместе споем гимн «Спартака». И просто мы встали в круг, начали петь гимн «Спартака». Он еще это все на телефон снимал. Да, выглядело как секта, но нас не смущало – наоборот, казалось прикольным, что объединены вокруг какой-то идеи.

Еще Кононов говорил, что всегда надо думать о максимуме. Если мечтать о победе в Лиге чемпионов, тогда Лига Европы будет нам по силам, выиграем ее. Я это сейчас рассказываю не для того, чтобы посмеяться, а чтобы показать, как Олег Георгиевич на самом деле много работал и чего только ни придумывал.

Однажды он собрал жен. Моя Катя так описала встречу: «Приятный дяденька, сказал, что наша роль очень важна, что мы тоже участвуем в общем деле, что будем раз в месяц собираться, делиться мыслями», – рассказал Ребров.

Артем Ребров объясняет трагедию Кононова: просил игроков петь гимн «Спартака», делал Трахтенберга тамадой, пытался быть Каррерой