Тарасов о футболке с Путиным в Турции: «Было очково, но хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся»

Полузащитник высказался о политике.

«Почему спортсмены без образования идут в политику после завершения карьеры? А почему мне этот вопрос адресован? Я свою позицию еще после матча в Турции показал.

Тогда и с Турцией были не очень отношения – и я поддержал всю Россию. Переобуваться я не буду. Есть вещи неправильные, есть те, которые нравятся, – это бесконечная тема. Было немного очково, но я все правильно сделал.

Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Смородская вызвала к себе, и был жесткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка.

Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: «Мы русские, мы никого не боимся». Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», – сказал Тарасов в прямом эфире инстаграма brain_sg.

Напомним, что Тарасов продемонстрировал футболку с президентом РФ Владимиром Путиным в сезоне-2015/16 во время выступления за .