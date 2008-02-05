Тарасов о новостях о себе на Sports.ru: «Друзья шутят, можно выкладывать рассылку МЧС о ветре и снеге – сразу появится»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, тренирующийся с , рассказал, как относится к новостям о себе на Sports.ru.

«Как только захожу на Sports.ru посмотреть счет матчей, сразу вижу новости про себя. То сторис, то посты в инстаграме😂😂😂.

Друзья уже шутят, что такими темпами можно выкладывать у себя рассылку МЧС о ветре и снеге – сразу появится во всех новостях😎😎😎.

Вон ВВ [ ] сказал, что нужно сделать везде во всех регионах электронные приложения для коммуникации власти и людей.

Пока делают, могу свою площадку предоставить, раз так читают😂😂😂. Зря что ли в самый передовой, в плане электронных госуслуг, Татарстан приехал!💪🏻🇷🇺» – написал Тарасов.