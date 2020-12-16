Месси не сыграет с «Эйбаром». Куман дал ему дополнительные выходные

«Барселона» утром вернулась к тренировкам после короткого зимнего перерыва.
У команды было четыре выходных, сегодня футболисты сдали тесты на коронавирус и приступили к занятиям.
На тренировке отсутствовал Лионель Месси. Роналд Куман дал форварду дополнительные выходные, позволив вернуться в Аргентину на Рождество.
Месси, таким образом, не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги с «Эйбаром», который состоится 29 декабря. После этой игры футболисты «Барсы» получат еще два дня выходных и вернутся к тренировкам в пятницу, Месси уже будет в составе.