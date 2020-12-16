Месси не сыграет с «Эйбаром». Куман дал ему дополнительные выходные

Теги Роналд Куман Барселона Лионель Месси Ла Лига Эйбар Футбол

«Барселона» утром вернулась к тренировкам после короткого зимнего перерыва.

У команды было четыре выходных, сегодня футболисты сдали тесты на коронавирус и приступили к занятиям.

На тренировке отсутствовал Лионель Месси. Роналд Куман дал форварду дополнительные выходные, позволив вернуться в Аргентину на Рождество.

Месси, таким образом, не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги с «Эйбаром», который состоится 29 декабря. После этой игры футболисты «Барсы» получат еще два дня выходных и вернутся к тренировкам в пятницу, Месси уже будет в составе. 

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