Месси не сыграет с «Эйбаром». Куман дал ему дополнительные выходные

утром вернулась к тренировкам после короткого зимнего перерыва.

У команды было четыре выходных, сегодня футболисты сдали тесты на коронавирус и приступили к занятиям.

На тренировке отсутствовал . дал форварду дополнительные выходные, позволив вернуться в Аргентину на Рождество.

Месси, таким образом, не сыграет в ближайшем матче с , который состоится 29 декабря. После этой игры футболисты «Барсы» получат еще два дня выходных и вернутся к тренировкам в пятницу, Месси уже будет в составе.