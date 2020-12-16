Лэмпард про 1:3 от «Арсенала»: «Дело не в тактике. Игроки сказали себе: «Возможно, я и не должен бежать»

Главный тренер «Челси» высказался после поражения от «Арсенала» (1:3) в матче 15-го тура АПЛ.

«Недостаточно хорошо. Мы боролись во втором тайме, но в первой половине мы дали им сделать слишком много. Игроки, вышедшие на замену, добавили нам скорость, энергию и интенсивность.

Я возьму на себя ответственность за то, что происходит вне поля, но игроки тоже должны принять на себя ответственность. Посыл был ясен: «Арсенал» – это опасная команда. Когда ты выходишь на поле и играешь на 60-70%, то ты не выиграешь ни один из матчей АПЛ.

Я очень расстроен тем, как мы действовали в первом тайме. Дело не в тактике или системе. Это вопрос о том, хочешь ли ты бежать, поддерживать партнеров по команде, делать рывки или бежать трусцой. И игроки отвечали себе: «Возможно, я и не должен бежать». Мы приняли это решение вместо правильного», – сказал Лэмпард.

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