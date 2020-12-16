Лэмпард об 1:3 с «Арсеналом»: «Нельзя в АПЛ играть без энергии и страсти, а «Челси» так и играл»

Главный тренер «Челси» подвел итоги матча 15-го тура АПЛ с (1:3).

«Во втором тайме мы заиграли активнее, но было поздно. В первом мы создали для себя слишком много проблем, мы были очень слабы. Нельзя в АПЛ играть недостаточно энергично и страстно – а мы именно так и играли.

Если ты играешь ниже требуемого уровня, то начинают происходить такие вещи, как гол Сака (хавбек перекинул вратаря «Арсенала» ударом почти из угла штрафной площади – прим. Sports.ru). Такова жизнь. В другой день мы могли бы забить пенальти, оформить камбэк, но не в этот.

Команды, которые сейчас постоянно побеждают, не были так хороши 2-3 года назад. Вот и мы еще не на этом уровне, очевидно. Я чувствовал это и тогда, когда у нас была длинная серия без поражений, и сейчас. Сегодня многое пошло не так», – сказал Лэмпард.

«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ. Такого не случалось год