Вернер не забивает в десяти матчах подряд. Его худшая серия без голов за 4 года

Теги Штутгарт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Нападающий «Челси» Тимо Вернер не смог поразить ворота «Арсенала» (0:3, второй тайм) в 15-м туре АПЛ.

24-летний немец вышел в старте, но был заменен в перерыве между таймами. 

Вернер не забивает в десяти матчах подряд за «Челси» во всех турнирах.

Это худшая безголевая серия для него с марта-сентября 2016 года, тогда он не забивал в двенадцати матчах подряд в составе «Штутгарта» и «Лейпцига».

Подробную статистику Вернера можно изучить здесь

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси».

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