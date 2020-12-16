Вернер не забивает в десяти матчах подряд. Его худшая серия без голов за 4 года

Нападающий «Челси» Тимо Вернер не смог поразить ворота «Арсенала» (0:3, второй тайм) в 15-м туре .

24-летний немец вышел в старте, но был заменен в перерыве между таймами.

Вернер не забивает в десяти матчах подряд за во всех турнирах.

Это худшая безголевая серия для него с марта-сентября 2016 года, тогда он не забивал в двенадцати матчах подряд в составе «Штутгарта» и «Лейпцига».

Подробную статистику Вернера можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча – «Челси».