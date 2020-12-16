Вернер не забивает в десяти матчах подряд. Его худшая серия без голов за 4 года

Нападающий «Челси» Тимо Вернер не смог поразить ворота «Арсенала» (0:3, второй тайм) в 15-м туре АПЛ.
24-летний немец вышел в старте, но был заменен в перерыве между таймами.
Вернер не забивает в десяти матчах подряд за «Челси» во всех турнирах.
Это худшая безголевая серия для него с марта-сентября 2016 года, тогда он не забивал в двенадцати матчах подряд в составе «Штутгарта» и «Лейпцига».
Подробную статистику Вернера можно изучить здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси».