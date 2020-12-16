«Погода – единственная причина уходить из «Ливерпуля». Клопп о возможном трансфере Салаха

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Мохамед Салах Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не видит важных причин, по которым нападающему Мохамеду Салаху или любому другому игроку стоило бы уходить из клуба.

«Мы все можем искать что-то новое, если захотим, но для меня единственная причина для ухода из «Ливерпуля» [для игроков] – это непогода.

Какие еще есть причины? Это один из сильнейших клубов мира. Мы платим им, может, не больше всех в мире, но платим хорошо, у нас потрясающий стадион с невероятными болельщиками по всему миру. Наш цвет – красный, а это лучший цвет. Так какие есть причины?

Нельзя заставить людей остаться. Мы никогда этого и не делали, к слову. Суть в выборе правильного момента. Мы вносим изменения в состав и приводим игроков, а если игрок хочет уйти, мы не создаем ему препятствий. Я просто не понимаю, с чего бы им хотелось уходить», – сказал Клопп.

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