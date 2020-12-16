«Погода – единственная причина уходить из «Ливерпуля». Клопп о возможном трансфере Салаха

Главный тренер не видит важных причин, по которым нападающему Мохамеду Салаху или любому другому игроку стоило бы уходить из клуба.

«Мы все можем искать что-то новое, если захотим, но для меня единственная причина для ухода из «Ливерпуля» [для игроков] – это непогода.

Какие еще есть причины? Это один из сильнейших клубов мира. Мы платим им, может, не больше всех в мире, но платим хорошо, у нас потрясающий стадион с невероятными болельщиками по всему миру. Наш цвет – красный, а это лучший цвет. Так какие есть причины?

Нельзя заставить людей остаться. Мы никогда этого и не делали, к слову. Суть в выборе правильного момента. Мы вносим изменения в состав и приводим игроков, а если игрок хочет уйти, мы не создаем ему препятствий. Я просто не понимаю, с чего бы им хотелось уходить», – сказал Клопп.