Джеррард мечтает возглавить «Ливерпуль»: «Этот клуб значит для меня все. Но там будет очередь из топ-тренеров в милю длиной»

Бывший полузащитник , сейчас возглавляющий , рассказал, что хочет стать главным тренером «красных».

«Мне очень часто задают этот вопрос. Я считаю, что все случится так, как случится.

Хотел бы я однажды стать тренером «Ливерпуля»? Это мечта? Конечно. Это клуб, который значит для меня все, но у нас есть один из лучших, если не лучший, тренер мира, который был невероятен с того самого момента, как он вошел в дверь. В последние пару лет он принес нам много успехов. «Ливерпуль» в фантастической ситуации. Пусть так продолжается как можно дольше.

Клуб вел себя со мной просто великолепно на протяжении всей моей карьеры. Я до сих пор смотрю все матчи, мои отношения с клубом все еще сильны, там до сих пор выступают мои бывшие одноклубники. Больше нечего обсуждать.

Люди, которые говорят об этом... Кто знает? Сложно предсказывать. То, что я был хорошим игроком для «Ливерпуля» и провел там свою карьеру, не означает, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером. Вы знаете, и я знаю, что в случае, если это место когда-то освободится, то возникнет очередь из топ-тренеров длиной в милю. Все это не означает, что я являюсь лучшим кандидатом», – сказал Джеррард в интервью Алану Ширеру.