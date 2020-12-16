Чалов о Европе: «Чемпионаты из топ-5 – мечта детства. Хочу, чтобы в следующий раз пришло уже не одно предложение»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что хочет перейти в европейский клуб.

– Недавно ты подписал новый контракт до 2024 года. С руководством долго общались?

– Нет. Я уже 14 лет в ЦСКА, воспитанник. Мы хорошо пообщались и пришли к выводу, что будем продлевать контракт. А дальше были переговоры уже с моим агентом.

– Планы играть в Европе остаются?

– Конечно. Контракт на это никак не повлияет – скорее, наоборот. То, что мне доверяют в ЦСКА – это еще большая ответственность.

– До сих пор многие считают, что Чалов все еще не отошел от сорвавшегося перехода в АПЛ. У тебя это сидит в голове?

– Нет, конечно. Меня это, наоборот, мотивирует. Экспертам нужно что-то обсуждать – пусть это делают. Хочется больше работать, чтобы в следующий раз пришло уже не одно предложение, а гораздо больше. Чемпионаты из топ-5 – мечта детства. Но давайте отталкиваться от того, что есть.

– Как у тебя с английским? Ты ведь пост в инстаграме о продлении контракта сделал на двух языках.

– Агент посоветовал постить на русском и на английском, чтобы международная аудитория меня тоже понимала. Для меня это не проблема. Разговорный английский у меня нормальный. С переговорами по деловым моментам уже сложнее. Но с ребятами в команде спокойно общаемся.

В таком графике учу язык с помощью приложений в телефоне, стараюсь в полете что-то отработать. Но лучший вариант – это общение, тем более сейчас у нас интернациональная команда, все дружные, примерно одного возраста, – сказал Чалов.

В этом сезоне россиянин забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ за ЦСКА. Его полная статистика – тут.