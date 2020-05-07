Стивен Джеррард: «Ливерпуль» должен начать работать над статуей Клоппа, когда он возьмет АПЛ»

Теги Энфилд Ливерпуль Стивен Джеррард Рейнджерс премьер-лига Англия Юрген Клопп Билл Шенкли Боб Пэйсли Футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высоко оценил работу тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Считаю, что Юрген Клопп – лучший тренер мира. Я знаю, что есть много успешных тренеров. Пеп Гвардиола невероятен, как и Карло Анчелотти. Думаю, что «Эвертону» действительно повезло, что такой специалист возглавил команду. Я мог бы назвать еще много имен.

Имея опыт работы тренером в течение последних двух лет, понимаю, насколько трудной является эта работа. У меня нет ничего, кроме уважения к Юргену. Он пришел и вывел «Ливерпулю» на новый уровень.

[О статуе Клоппа у «Энфилда» рядом со статуями экс-тренеров «красных» Била Шенкли и Боба Пэйсли] Зная Юргена, думаю, он не захочет этого. Я знаю, что он скромен и вежлив. Но когда смотришь на масштаб работы, которую он проделал, понимаешь, что он наверняка заслуживает подобного упоминания рядом с этими великими тренерами.

Необходимо принять во внимание, что когда Юрген принял «Ливерпуль», они не были близки к статусу лучшей командой Англии. «Ливерпуль» даже не входил в первую четверку. Прийти в «Ливерпуль» и дойти до такого количества финалов, выиграть шестую Лигу чемпионов, а затем взять первые золотые медали чемпионата спустя 30 лет...

Как по мне, такой человек, как Юрген, должен быть вознагражден уже сейчас. Кажется, что в футболе мы часто ждем, пока люди не станут старше, прежде чем их достижения будут полностью признаны. Но я знаю, что владельцы «Ливерпуля» этого не допустят. Когда Юрген возьмет АПЛ, они уже должны начать работу над его статуей», – поделился мыслями англичанин.

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