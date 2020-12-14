Доменико Тедеско: «Счастлив, что «Спартак» хочет продолжить позитивный сезон со мной. Я мотивирован!»

Главный тренер прокомментировал решение клуба продолжить сотрудничество до мая 2021 года.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.

Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» – отметил Тедеско.

35-летний специалист после матча «Зенит» – «Спартак» (3:1) заявил, что отказался от продления контракта с московским клубом, рассчитанного до конца сезона.

«Самое трудное решение в карьере». Пресс-конференция, на которой Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака»