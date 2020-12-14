Андрей Аршавин: «Рибальта скорее не продлит контракт с «Зенитом». Я не готов. Газизова брать, что ли?»

Бывший полузащитник рассказал, что , скорее всего, покинет клуб летом 2021 года.

– У Рибальты в июне истекает срок контракта. Он собирается его продлевать? По моей информации, нет.

– Скорее нет, чем да. Он говорит, что редко видится с семьей, а ей здесь не очень нравится, когда она сюда приезжает.

– Главным кандидатом на эту должность называют тебя.

– Мне кажется, я не готов следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний. И я не только тебе это говорю. Рибальте в том числе.

– А кто готов? Опять иностранца привезти? Или есть в России специалист?

– Это вопрос. Хорошо, что это не моя головная боль. Газизова брать, что ли? (смеется). Но нельзя, потому что он работал в «Спартаке».

Вот если бы он из «Уфы» был, это одно. Он уже работал в и сказал, что бросит перчатку, значит, уже закрыл дверь.

– Почему ты не готов?

– Вот я Рибальте сказал: «Как я буду покупать игроков из-за границы?». Понятно, я позвоню тебе, ты мне сразу раскроешь какое-то количество агентов (смеется). Это значит, что должен им довериться. А мне нужно самому игрока посмотреть, желательно вживую.

Переговоры – не моя сильная сторона. Моя сильная сторона – увидеть игрока и понять его качества. Даже не в игре, а на тренировках. А еще лучше поиграть с ним, – сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.

Аршавин у Нобеля: исключает приглашение Газизова, предлагает забыть о победе в еврокубках на 50 лет и считает, что «Зенит» неинтересен УЕФА в ЛЧ