Аршавин про Медведева: «Я ему говорю: «Вы самый успешный президент». Как мужик он – вообще топ!»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о генеральном директоре клуба Александре Медведеве.
– Есть информация, что Медведев завершает работу в «Зените».
– Я ж вчера сказал, что он не завершает. Ты читаешь прессу?
– Да (смеется). Но говорят, что завершает. Может, в конце следующего сезона. В общем какие-то такие разговоры достаточно прямые.
– Ты предлагаешь мне позвонить: «Александр Иванович, вы завершаете свою работу или нет?» (смеется).
– Я тебе предлагаю оценить его работу.
– Да нормальная работа. Я всегда, когда поздравляю его с днем рождения, говорю: «Вы самый успешный президент. Никто два раза подряд чемпионат не выигрывал. Никто не был чемпионом и в футболе, и в хоккее».
Так что Александр Иванович – уникальный человек. Как мужик – вообще вот такой (показывает большой палец вверх).
– Да?
– Вообще. Топ, – сказал Аршавин.