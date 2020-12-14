Аршавин про Медведева: «Я ему говорю: «Вы самый успешный президент». Как мужик он – вообще топ!»

Бывший полузащитник высказался о генеральном директоре клуба .

– Есть информация, что Медведев завершает работу в «Зените».

– Я ж вчера сказал, что он не завершает. Ты читаешь прессу?

– Да (смеется). Но говорят, что завершает. Может, в конце следующего сезона. В общем какие-то такие разговоры достаточно прямые.

– Ты предлагаешь мне позвонить: «Александр Иванович, вы завершаете свою работу или нет?» (смеется).

– Я тебе предлагаю оценить его работу.

– Да нормальная работа. Я всегда, когда поздравляю его с днем рождения, говорю: «Вы самый успешный президент. Никто два раза подряд чемпионат не выигрывал. Никто не был чемпионом и в футболе, и в хоккее».

Так что Александр Иванович – уникальный человек. Как мужик – вообще вот такой (показывает большой палец вверх).

– Да?

– Вообще. Топ, – сказал Аршавин.