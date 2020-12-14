Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: «Шок. Я даже спросил себя, действительно ли это мой сын»

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Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам отреагировал на длительную дисквалификацию своего сына, нападающего гладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, за плевок в соперника.

«Я полностью понимаю, что сейчас происходит в медиа. Я смотрел матч и был в шоке. Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын.

После всего этого он объяснил мне, что он был вне себя от гнева, что он оскорбил соперника ненамеренно, что у него просто вылетела слюна. Он хочет, чтобы люди поняли, что это случилось непроизвольно. Он сказ мне: «Папа, я не хочу, чтобы люди думали, что я способен плюнуть в кого-то специально, потому что это противоречит здравому смыслу».

После красной карточки первым человеком, которому он позвонил, находясь в раздевалке, был его младший брат, чтобы сказать ему: «Я сделал это не нарочно. Уверяю тебя, я кричал, я был зол, у меня была ярость, и слюна вылетела сама собой».

Он принимает свое наказание, и я думаю, что это нормально. Потому что такие жесты не должны существовать на футбольном поле», – сказал Тюрам.

Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма» и оштрафован на 40 тысяч евро

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