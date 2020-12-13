Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма» и оштрафован на 40 тысяч евро

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия дисквалификации Хоффенхайм Маркус Тюрам Штефан Пош Футбол

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам понес серьезное наказание за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Пошу.

Француз дисквалифицирован на 5 матчей, еще на один – условно. Наказание будет распространяться и на игры Бундеслиги, и на матчи Кубка Германии. Кроме того, Тюрам заплатит штраф в размере 40 тысяч евро.

Ранее футболист был наказан «Боруссией»: его оштрафовали на месячную зарплату.

В этом сезоне форвард забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 13 матчах немецкого чемпионата. Его статистика – тут.

Маркус Тюрам удален за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Пошу

Тюрам извинился за плевок в Поша: «Это произошло случайно, без умысла. Приму любые последствия»

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