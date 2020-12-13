РПЛ выдвинет Федуна, Ротенберга, Гинера и Галицкого в исполком РФС

Стало известно, кого планирует выдвинуть в исполнительный комитет РФС.

По данным «РБ-Спорт», помимо , который пройдет в исполком по должности, будут выдвинуты кандидатуры шестерых человек:

(владелец ), (президент ), (глава совета директоров ), Юрий Соловьев (глава совета директоров ), (владелец ) и (владелец ).

Из них в исполком пройдут трое. Конференция РФС, на которой состоится избрание на новый срок и выборы в исполком, состоится в феврале.