РПЛ выдвинет Федуна, Ротенберга, Гинера и Галицкого в исполком РФС

Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполнительный комитет РФС.
По данным «РБ-Спорт», помимо Сергея Прядкина, который пройдет в исполком по должности, будут выдвинуты кандидатуры шестерых человек:
Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»), Евгений Гинер (президент ЦСКА), Анатолий Мещеряков (глава совета директоров «Локомотива»), Юрий Соловьев (глава совета директоров «Динамо»), Борис Ротенберг-старший (владелец «Сочи») и Леонид Федун (владелец «Спартака»).
Из них в исполком пройдут трое. Конференция РФС, на которой состоится избрание Александра Дюкова на новый срок и выборы в исполком, состоится в феврале.