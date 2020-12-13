РПЛ выдвинет Федуна, Ротенберга, Гинера и Галицкого в исполком РФС

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Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполнительный комитет РФС.

По данным «РБ-Спорт», помимо Сергея Прядкина, который пройдет в исполком по должности, будут выдвинуты кандидатуры шестерых человек:

Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»), Евгений Гинер (президент ЦСКА), Анатолий Мещеряков (глава совета директоров «Локомотива»), Юрий Соловьев (глава совета директоров «Динамо»), Борис Ротенберг-старший (владелец «Сочи») и Леонид Федун (владелец «Спартака»).

Из них в исполком пройдут трое. Конференция РФС, на которой состоится избрание Александра Дюкова на новый срок и выборы в исполком, состоится в феврале. 

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