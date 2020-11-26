Хавьер Тебас: «40 из 42 клубов Ла Лиги против Суперлиги, топ-клубы АПЛ тоже. Их модель работает, зачем им рисковать?»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о клубах, которые выступают против создания Суперлиги.

– Большинство испанских клубов, включая «Атлетико» Мадрид, против Суперлиги. Если анализировать отрасль, «Реал» и «Барселона» тоже должны быть против нее. состоит из 42 клубов (имеются в виду Примера и Сегунда – прим. Sports.ru), и только она может быть легальной. Нельзя играть в и Ла Лиге. У нас 40 клубов против Суперлиги, и если бы «Реал» и «Барселона» хорошенько подумали, то тоже были бы против.

– Много говорят о роли английских клубов в создании Суперлиги...

– Много говорят о большой шестерке, но это все неофициально. Когда это прозвучит официально, решение придется принимать английским клубом. У меня есть контакты с топ-клубами из АПЛ – и они против Суперлиги. У них лучший турнир в мире, и если модель работает, модель ЛЧ работает, то зачем что-то менять? Это риск. Нельзя идти на войну ради этого концепта. Англия – главная финансовая сила футбола, и они не хотят Суперлигу.

Если бы я хотел быть в Суперлиге, я бы вышел и заявил об этом. Проблема в том, что все делается по-тихому, они не уверены, что стоит создавать этот турнир, – сказал Тебас.

Президент Ла Лиги не переваривает идею Суперлиги. Говорит, что такие проекты рождаются в баре в 5 утра, и обвиняет Переса