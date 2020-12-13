Андрей Аршавин: «Тедеско истерично проявляет свои эмоции. Это говорит о неуверенности»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о 3-матчевой дисквалификации, которую получил главный тренер «Спартака» по итогам матча 18-го тура против «Сочи» (0:1).

«Я думаю, что Тедеско не расстроен. уже привык играть без Доменико на скамейке. Мне кажется, хорошо, что приняли достаточно стандартное решение. Хорошо, что не стали раздувать до каких-то масштабов. Просто переполняли эмоции. На этом историю можно забыть.

На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности», – заявил Аршавин.

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