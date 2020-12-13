Тебас о словах Переса про ТВ: «Можно смотреть клубный канал «Реала». Он куда объективнее, конечно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса за его недавние высказывания.

«Я думаю, что президент «Реала» невежественен в вопросах Суперлиги. Его должны лучше информировать.

А что касается телевидения... Если Перес считает его необъективным, на пульте есть кнопка, дающая возможность следить за матчем по клубному телевидению «Реала». Оно, конечно, куда объективнее», – написал Тебас.

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