Тебас о словах Переса про ТВ: «Можно смотреть клубный канал «Реала». Он куда объективнее, конечно»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса за его недавние высказывания.

«Я думаю, что президент «Реала» невежественен в вопросах Суперлиги. Его должны лучше информировать.

А что касается телевидения... Если Перес считает его необъективным, на пульте есть кнопка, дающая возможность следить за матчем по клубному телевидению «Реала». Оно, конечно, куда объективнее», – написал Тебас.

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