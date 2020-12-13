Горетцка выступил против правой партии: «Это позор для Германии, а не альтернатива»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии негативно отозвался о правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

«Кризис, связанный с коронавирусом, сделал еще более явным то, что представляет из себя эта партия. По моему мнению, это не альтернатива для Германии, а позор.

Я говорю об этом публично, чтобы показать людям: стоп, здесь есть недостатки. Но я вижу лишь возрастающее воодушевление.

Мы должны дать понять людям, что живем в демократии, которую никто и ничто не может разрушить», – сказал Горетцка в интервью Welt am Sonntag.

Партия AfD была основана в 2013 году. По итогам выборов, состоявшихся в 2017 году, «Альтернатива для Германии» заняла 3-е место по числу мест в Бундестаге.

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