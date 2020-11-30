Горетцка о поездке в концлагерь Дахау: «Ничто так не напоминает о масштабах Холокоста. Школьники Германии должны туда ездить»

Полузащитник «Баварии» рассказал о поездке в концентрационный лагерь Дахау, которую он совершил 17 февраля.

Горетцка стал первым игроком «Баварии», посетившим этот концлагерь. До него туда ездил лишь председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«[Когда я впервые посетил это место] Мне было 12 или, может, 13 лет. Я был классическим подростком, который якобы все знал и был слишком крут для школы. В таком возрасте думаешь, что уже видел все это в исторических книгах и документальных фильмах.

Я помню, как смотрел на фотографии, а потом шел по двору и узнавал те самые места. Это вдруг показалось очень реальным, и это было ошеломляюще. Я не выдержал и заплакал на том самом месте. Теперь, когда я живу в Мюнхене, мне снова захотелось туда поехать.

Мои родители приложили усилия, чтобы воспитать меня таким образом, они хотели, чтобы я знал, что происходит вокруг и что происходило в прошлом. Можно узнать о Холокосте в школе, в соцсетях или посмотреть фильм о нем. Но ничто так не напоминает о масштабах этих преступлений, как посещение концлагеря.

Находясь там, ты понимаешь, насколько недавно это происходило. Это ведь лишь одна жизнь назад. И по сей день еще живы люди, которые выжили там. Я знаю, как это на меня повлияло. Поездка туда должна быть обязательной для всех немецких школьников», – сказал Горетцка.

Концлагерь Дахау был основан в марте 1933 года, он располагался недалеко от Мюнхена. До начала Второй мировой войны туда помещали людей, которые по разным причинам считались «загрязняющими» арийскую расу. Узников использовали в качестве бесплатной рабочей силы.

Во время войны в лагере проводили медицинские эксперименты над заключенными.