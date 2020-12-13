Роспотребнадзор о фанатах на матче «Зенит» – «Спартак»: «Не поступала информация о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства»

Роспотребнадзор высказался о появлении фанатов на матче «Зенит» – «Спартак» (3:1) в рамках 19-го тура 16 декабря.

Изначально игра должна была проходить без зрителей на трибунах. Однако в итоге болельщики были на матче. Кроме того, случилась массовая драка. Четырем ее участникам запретили посещать соревнования на срок от года до двух лет.

«В связи с вашим обращением об инциденте на матче между «Зенитом» и «Спартаком» Управление сообщает.

Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторами вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышения допустимого количества зрителей в адрес Управления не поступала.

Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции Управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов», – сообщили в Роспотребнадзоре.

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