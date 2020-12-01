Дмитрий Комбаров: «В «Спартак» вернулся бы с радостью. Не получится с РПЛ – поехать в Америку, увидеть другой мир»

Защитник , ранее выступавший за , рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Я никогда напрямую не общался с , но все еще не теряю надежды встретиться с ним и обсудить, как могу быть полезен клубу в дальнейшем.

А если не получится с РПЛ, то хотелось бы поехать в Америку, попробовать в , перед новым сезоном мы с агентом это обсуждали. Это не идея фикс, а просто желание, ничем не подкрепленное. Здесь дело не только в футболе, а еще хочется посмотреть, как живут на том континенте.

Я три раза был в США, абсолютно другая вселенная – менталитет, архитектура, общение. Помню, когда впервые оказался в Нью-Йорке, увидел дым из люков, бомжей валяющихся, продающиеся сосиски и каштаны на перекрестках – сразу картинки из фильмов всплыли.

Поэтому мне бы очень хотелось там пожить и поиграть – увидеть другой мир, язык подучить, расширить кругозор. В идеале еще в теплое и современное место, а не в деревню.

Ну и, конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает – будем конкурировать», – сказал Комбаров.

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