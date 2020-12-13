«Салах несчастлив в «Ливерпуле». Он рассказал мне причины, но это секрет». Экс-игрок сборной Египта Абутрика о форварде

Бывший игрок сборной Египта Мухамед Абутрика поделился мыслями о форварде «Ливерпуля» .

«Я звонил Салаху по поводу его положения в «Ливерпуле», и он расстроен. Однако это никогда не повлияет на его игру на поле.

Я знаю, что Салах несчастлив в . Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с [в Лиге чемпионов]», – сообщил Абутрика.

Салах на вопрос о переходе в «Реал» или «Барсу»: «Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Все в руках «Ливерпуля»