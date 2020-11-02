Дмитрий Комбаров о «Спартаке»: «При Кононове на базе всегда шли нарезки игр клуба 70-х, 80-х, 90-х»

Защитник Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», поделился со Sports.ru воспоминаниями об игре в московской команде.

«Никаких обид или расстройства из-за того, что на мое место взяли Айртона, у меня нет и быть не может. Тогда, кроме меня, в команде не было ни одного левого защитника, а случись что – пришлось бы туда ставить человека с другой позиции. Вот Айртона и купили.

Я спокойно отреагировал – конкуренции только рад, когда она здоровая и справедливая. Правда, этот период продлился недолго. Тогда был взят курс на омоложение, а наш чемпионский состав постепенно распускали. И стало понятно, что будет ставка на Айртона.

У него было преимущество в скорости, в этом компоненте он точно лучше меня. В остальном не вижу, в чем он меня превосходит. Дальше был выбор тренера. Мне Кононов не объяснял, почему Айртон в старте, а я в запасе.

Но ничего плохого о Кононове не скажу. У него были хорошие идеи, он неравнодушный, мог завестись и отругать. Вы его видите только на интервью, но на тренировках он был жестче и убедительнее. Как-то на сборах он прямо отчитывал нас, когда мы какие-то элементы не могли выполнить после десяти объяснений.

Была у него только заморочка с атакующим футболом. Это прямо пропаганда была. У нас на базе висели телевизоры – и Кононов попросил администратора, чтобы там всегда шли нарезки матчей «Спартака» 70-х, 80-х, 90-х, когда был атакующий футбол.

Это вечно было фоном. Он нам постоянно говорил про комбинационный футбол, рассказывал, как в него раньше играли», – сказал Комбаров.

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