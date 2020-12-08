Константин Генич: «Акинфеев часто обвиняет меня, что я мясной. Глупо говорить о моей ненависти к «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку».

«Болельщики уверены, что я ненавижу «Спартак»? Конечно, это не так. К сожалению, переубедить их нереально, а любое мое объяснение будет звучать как оправдание.

«Спартак» для меня был всем. Я был фанатом, ездил на матчи команды в «Лужники», был на золотом матче в 1989-м, когда Шмаров забил победный гол. Я жил в Ясенево, где как раз и обитали болельщики . Мы с ними вместе и рассекали, так что вся моя юность и детство связаны со «Спартаком».

Я из Ясенево каждый день ездил в спартаковскую футбольную школу в Сокольники – кто живет в Москве, представляет, какое это расстояние. Поэтому глупо говорить о моей какой-то ненависти к «Спартаку» – с таким прошлым ее и быть не может.

Поэтому обращаюсь к болельщикам. Понятно, что вы меня не услышите. И чтобы мне поверили, надо рупор взять или татуировку спартаковскую набить. Но все мое окружение считает, что я болею за «Спартак». Неоднократно слышал такое мнение игроков . Например, часто обвиняет меня в том, что я мясной.

В Краснодаре мне много раз говорили, что вы все за «Спартак» топите. Только Шмурнов делает это открыто, а вы стараетесь как-то аккуратнее. Была история в Петербурге, когда мы вместе с девушкой-гримером выходили со стадиона. Вдруг слышу крики с набережной, фанаты «Зенита» кричат мне: «Костя! Генич!» Девушка-гример говорит: «О, вы такой знаменитый!» Я им махнул рукой, они: «Иди на ### (фиг – прим.)!»

Я сразу уточнил у нее: «Ну как вам такая знаменитость?» – рассказал Генич.