Массажист Кокорина: «Кому еще объяснить, что я не верблюд, что не мог травмировать Сашу?» 

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , вновь отметил, что не мог травмировать футболиста.

– «Спартак» вам говорил, что вы что-то не так делаете?

– Доктор пытался доказать, что много массаж делаю, поэтому мышцы такие. Но я устал оправдываться. Кому еще объяснить, что я не верблюд, что не мог травмировать Сашу?

же сказал, что так могут говорить только дилетанты, которые не знают руки Анатольевича. Я работал с великими легкоатлетами, в том числе с Сергеем Бубкой.

Ребята, я работаю столько лет, больше, чем вы живете. Чему вы меня можете научить? У меня было столько случаев, столько разной работы, что представить себе не можете, – сказал Колесников в интервью «РБ-Спорт».

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