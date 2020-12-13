Массажист Кокорина: «Кому еще объяснить, что я не верблюд, что не мог травмировать Сашу?» 

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, вновь отметил, что не мог травмировать футболиста.
– «Спартак» вам говорил, что вы что-то не так делаете?
– Доктор пытался доказать, что много массаж делаю, поэтому мышцы такие. Но я устал оправдываться. Кому еще объяснить, что я не верблюд, что не мог травмировать Сашу?
Андрей Аршавин же сказал, что так могут говорить только дилетанты, которые не знают руки Анатольевича. Я работал с великими легкоатлетами, в том числе с Сергеем Бубкой.
Ребята, я работаю столько лет, больше, чем вы живете. Чему вы меня можете научить? У меня было столько случаев, столько разной работы, что представить себе не можете, – сказал Колесников в интервью «РБ-Спорт».
Вокруг Кокорина опять электричество: его массажист винит в травмах «Спартак», а клуб настаивает на восстановлении вместо отпуска на Мальдивах