«Барса» может продать Коутиньо из-за прогресса Педри и высокой зарплаты бразильца

может прекратить сотрудничество с полузащитником .

Как пишет Diario ARA, каталонский клуб может отпустить футболиста зимой, учитывая стремительный прогресс 18-летнего хавбека , который полностью завоевал доверие главного тренера команды Роналда Кумана.

Коутиньо выступает нестабильно, и это смущает руководство «блауграны» при учете того факта, что только Антуан Гризманн, Марк-Андре тер Стеген и Лионель Месси зарабатывают больше бразильца (он получает 23 млн евро в год до уплаты налогов). Сейчас клуб стремится максимально урезать неэффективные расходы, поэтому прекращение сотрудничества с Коутиньо вписывается в политику «Барсы».

В этом сезоне хавбек провел за «Барселону» 9 матчей в , забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. Он играл за «Баварию» на правах аренды в прошлом сезоне. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.