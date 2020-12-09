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Павлюченко о «Спартаке»: «Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит? Какое тут чемпионство?»

Теги Спартак Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия Илья Кутепов Футбол

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался об игре «Спартака» после очного матча с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ (1:3).

«Не могу вспомнить, сколько ударов по воротам «Зенита» нанес «Спартак». Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли.

К тому же некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде – и нет футболистов в атаку? Первый раз в жизни такое встречаю. У меня просто нет слов.

Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными: это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство? «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой», – сказал Павлюченко.

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