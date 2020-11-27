Дзюба забил 188-й гол в карьере и вышел на 4-е место в клубе Федотова. Впереди – Кержаков (226)

Теги Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Олег Блохин премьер-лига Россия Александр Кержаков рейтинги Урал Олег Протасов Григорий Федотов Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Уралу» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Этот мяч стал для 32-летнего форварда 188-м в карьере. Он позволил Дзюбе обойти экс-нападающего «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко (187) и выйти на чистое четвертое место в Клубе Григория Федотова.

Третью строчку в нем занимает бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков (226), второе место – экс-игрок киевского «Динамо» Олег Протасов (245), а первое – бывший нападающий киевлян Олег Блохин (319).

Напомним, что в зачет идут мячи, забитые в чемпионатах России и СССР, Кубках СССР и России, в еврокубках, в составе сборной страны и иностранных клубов.

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