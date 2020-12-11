«Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился». Моуринью об 1:2 с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от (1:2) в матче .

«Мы были так близки к победе. Не к ничьей – к победе. Но мы упустили свои шансы. У нас были моменты, игра была под контролем. Ничья стала бы плохим результатом – так что можете представить, как мы воспринимаем поражение.

Очень хорошее выступление. Конечно, были некоторые ошибки, кое-что нужно улучшить. Результат очень несправедлив. Команда сказала мне, что я прав, когда говорю с начала сезона, что мы стремимся к победе в каждом матче. Мы играли против чемпиона у него дома, и наши шансы на победу были выше.

был великолепен. Сегодня «Ливерпуль» не выглядел чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира – на поле разницы не ощущалось. Я сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился. Но это его мнение.

Если бы я вел себя так же, как он у бровки, меня бы там уже не было. Он экспрессивен? По какой-то причине я другой», – сказал португалец.