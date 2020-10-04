Жозе Моуринью: «МЮ» был первым клубом, где мне нужно было время, но его не дали»

Главный тренер вспомнил о периоде работы в , который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

«На определенных этапах карьеры для достижения результата с командой, в которую я приходил, мне не нужно было много времени.

Так было в «Порту», , , дважды в . У нас все сложилось, и для этого не потребовалось много времени.

Также я сам хотел пробовать что-то новое, у меня было бешеное желание путешествовать по разным странам, побеждать там, получать новый опыт. Это был идеальный расклад: выиграть, попрощаться и попробовать что-нибудь новое.

Первым клубом, в котором я понял, что мне нужно время, был «Манчестер Юнайтед», и там мне этого времени не дали.

Я чувствовал, что покидаю команду посреди процесса, но при этом я очень давно приучил себя уважать чужие решения, и именно так я поступил в «МЮ».

Получилось так, как получилось, мы сделали все возможное и теперь двигаемся дальше. Я доволен, они довольны, у нас отличные отношения, и я всегда с гордостью могу говорить об этом, когда ухожу из какого-либо клуба», – сказал Моуринью.