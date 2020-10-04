Жозе Моуринью: «МЮ» был первым клубом, где мне нужно было время, но его не дали»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вспомнил о периоде работы в «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.
«На определенных этапах карьеры для достижения результата с командой, в которую я приходил, мне не нужно было много времени.
Так было в «Порту», «Интере», «Реале», дважды в «Челси». У нас все сложилось, и для этого не потребовалось много времени.
Также я сам хотел пробовать что-то новое, у меня было бешеное желание путешествовать по разным странам, побеждать там, получать новый опыт. Это был идеальный расклад: выиграть, попрощаться и попробовать что-нибудь новое.
Первым клубом, в котором я понял, что мне нужно время, был «Манчестер Юнайтед», и там мне этого времени не дали.
Я чувствовал, что покидаю команду посреди процесса, но при этом я очень давно приучил себя уважать чужие решения, и именно так я поступил в «МЮ».
Получилось так, как получилось, мы сделали все возможное и теперь двигаемся дальше. Я доволен, они довольны, у нас отличные отношения, и я всегда с гордостью могу говорить об этом, когда ухожу из какого-либо клуба», – сказал Моуринью.