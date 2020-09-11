Юрген Клопп: «Моуринью превратил «Тоттенхэм» в машину для достижения результатов»

Главный тренер в преддверии сегодняшнего матча с «Тоттенхэмом» высказался о лидерстве соперника в .

«Я не удивлен. Их результаты очень впечатляют, они здорово играют в этом году. Он [Моуринью] превратил их в машину для достижения результатов, и это действительно так. Они побеждают, даже когда находятся не в лучшей форме. Они обороняются всей командой, и это сильно впечатляет.

Кейн и Сон выделяются, но даже если их нейтрализовать, у есть еще много других хороших игроков. Солидная команда, от которой стоит ждать неприятностей», — сказал Клопп.